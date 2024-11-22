نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخلاء مطار في جنوب لندن تحسبًا لهجوم إرهابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخلت السلطات الأمنية البريطانية، جزءًا كبيرًا من مطار غاتويك جنوبي لندن لأسباب أمنية، وسط أنباء تشير إلى هجوم إرهابي محتمل.

وقال مسافرون على منصة "إكس" إن السلطات أعادت المسافرين، ومنعت المرور عبر البوابات الأمنية، حيث توقفت حركة وسائل النقل، وتجمع آلاف الناس في الشوارع والمنطقة المحيطة بالمطار"

يأتي ذلك بعد أن قالت السلطات إنها نفذت انفجارًا بالقرب من السفارة الأمريكية في جنوب لندن، بعد اكتشاف طرد مريب.

وقالت شرطة العاصمة على "إكس": "يمكننا تأكيد أن الضجة العالية، التي تم رصدها في المنطقة قبل فترة وجيزة، كانت انفجارًا نفذه أفراد من الشرطة. ولا تزال التحقيقات جارية، وستظل الحواجز قائمة في الوقت الحالي".

وذكرت الشرطة في بيان سابق أنها تحقق في طرد مريب في المنطقة القريبة من الضفة الجنوبية لنهر التايمز، وأنها على علم بالتكهنات عبر الإنترنت حول الواقعة.

وقالت السفارة الأمريكية على إكس إن الشرطة أغلقت طريقًا بالقرب من المبنى "من باب الاحتياط".