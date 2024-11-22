العالم اليوم - قصف إسرائيلي يستهدف منزلا بغزة.. وأنباء عن سقوط قتيلين وجرحى

انتم الان تتابعون خبر قصف إسرائيلي يستهدف منزلا بغزة.. وأنباء عن سقوط قتيلين وجرحى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:33 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل فلسطينيين اثنين على الأقل وإصابة آخرين، ليلة الجمعة، جرّاء قصف طائرات إسرائيلية لمنزل في جنوب مدينة غزة.

وقالت الوكالة إن طائرات إسرائيلية قصفت منزلا لعائلة الداية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأصيب عدد من أفراد الكادر الطبي داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعضهم وصفت إصابته بالخطيرة، جراء إلقاء مسيّرات إسرائيلية قنابل على ساحة المستشفى.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي في المستشفى قوله إن مسيّرات إسرائيلية قصفت مولد الكهرباء، ما تسبب بأضرار كبيرة.

وفي سياق متصل، أطلقت طائرات إسرائيلية الرصاص تجاه المنازل المتبقية في مخيم جباليا شمال القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي وسط القطاع، قتل 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة مخيم (5) شمال النصيرات.

وفي جنوب القطاع، قالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية نسفت عدة منازل جنوب رفح.