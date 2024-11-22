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أحمد جودة - القاهرة - يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره تولوز، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام تولوز في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة اللقاء يوم الجمعة المقبل الموافق 22 من نوفمبر الجاري، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويتربع باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 29، بينما يتواجد تولوز في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

وتذاع المباراة عبر قنوات BeiN sport.