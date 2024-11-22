انت الأن تتابع خبر أمريكا .. بام بوندي مرشحة لمنصب وزيرة العدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء الخميس، أنه اختار بام بوندي المقربة منه وعضو فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل مات غيتز، بحسب واشنطن تايمز.



وكتب ترمب على منصته “تروث سوشل” بعد ساعات قليلة على انسحاب غيتز: “يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة العدل المقبلة”، مضيفا “لفترة طويلة، استُخدِمت وزارة العدل أداةً ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن”. وبعد تركها منصب المدعية العامة لفلوريدا في عام 2019، كانت بوندي جزءا من الفريق القانوني لترمب أثناء محاكمة عزله في مجلس الشيوخ، ثم انضمت إلى فريق المحامين الذين قادوا الطعن القانوني لترمب ضد انتخاب جو بايدن رئيسا.



وأعلن غيتز الخميس سحب ترشّحه لهذا المنصب بعدما واجهت تسميته معارضة واسعة حتى داخل حزبه الجمهوري .