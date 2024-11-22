انت الأن تتابع خبر حزب الله: هاجمنا بمسيرات تجمعا لقوات الاحتلال جنوبى لبنان وأصبنا الأهداف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد حزب الله مهاجمتهم بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في يارين جنوبي لبنان وأصابوا الأهداف.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بشن طيران الاحتلال غارة على بلدة يحمر الشقيف في منطقة النبطية جنوبي لبنان، وغارة جديدة للاحتلال على منطقة الحوش في قضاء صور جنوبي لبنان.

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