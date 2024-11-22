فراس البريكان: نريد الفوز على العين في البطولة الآسيوية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - أكد المهاجم السعودي، فراس البريكان، لاعب الأهلي السعودي، أنه هدف فريقه هو الفوز على العين الإماراتي، في دوري النخبة الآسيوي.

كلام البريكان جاء بعد الفوز على الفيحاء، بهدف نظيف، في الجولة 11 من دوري روشن للمحترفين، مساء اليوم.

وقال البريكان، في تصريحات عبر شبكة قنوات “SSC” السعودية: “حققنا فوزاً مهماً خارج الديار، ويجب الاستمرار على هذا النهج، ذلك الانتصار سيمنحنا دفعة قوية أمام العين في البطولة الآسيوية”.

وأضاف: “الفيحاء لعب مباراة دفاعية كبيرة، ونحن خلقنا بعض الفرص التي فشلنا في استغلالها، وسنحاول تصحيح هذا الجانب بالفترة المقبلة”.

واختتم: “نحن نسير بخطى ثابتة في البطولة الآسيوية، وهدفنا هو تحقيق الانتصار على العين، وسنغلق صفحة الفيحاء لنبدأ العمل للمباراة المقبلة”.