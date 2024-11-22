العالم اليوم - "سيتي بنك" يحصل على رخصة لتأسيس مكتب إقليمي في السعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:27 مساءً - حصل بنك "سيتي غروب" الأميركي على موافقة لتأسيس مكتبه الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض، بحسب مذكرة اطلعت عليها رويترز، الجمعة.

وتتطلع السعودية إلى جذب المزيد من المكاتب الإقليمية للشركات عبر تقديم إعفاءات ضريبية.

وأوضحت المذكرة أن عملاق "وول ستريت" حصل على الموافقة على تدشين مكتبه الإقليمي من وزارة الاستثمار السعودية.

وقال فهد الدويش، الرئيس التنفيذي لبنك سيتي غروب - السعودية، في المذكرة إن هذا الإنجاز "يمثل قفزة كبيرة لفرعنا في السعودية ونتطلع إلى استمرار النمو في المملكة".

وكان عملاق وول ستريت "غولدمان ساكس" قد حصل على رخصة في مايو لإنشاء مقره الإقليمي بالرياض.