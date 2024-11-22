العالم اليوم - مقتل مدير مستشفى في لبنان وستة من رفاقه في غارة إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:24 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مدير أحد المستشفيات الكبرى في شرقي لبنان، الجمعة، خلال غارة جوية إسرائيلية.

وأضافت الوزارة أن علي راكان علام، مدير مستشفى دار الأمل الجامعي، قد قتل مع ستة من زملائه في "عدوان غادر" على منزله.

ويعتبر المستشفى هو الأكبر من نوعه في محافظة بعلبك الهرمل الواقعة شمال شرقي لبنان، وفقا لما ذكرته الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "هذا الاستشهاد يأتي في ظل الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها جيش العدو الإسرائيلي على العاملين في المجال الصحي والمؤسسات الصحية في تراكم لجرائم الحرب".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.