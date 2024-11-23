تجديد البشرة باستخدام القهوة ، والحصول على نتيجة فعالة خلال 30 دقيقة!

القهوة غنية بالعناصر اللي ممكن تغير بشرتك بشكل فوري ، هي من المكونات الغنية بمضادات الاكسدة وحمض الكافيين ، القهوة بتساعد كمان على تقشير البشرة وتجديدها وتفتيحها وتغذيتها وابطاء عملية الشيخوخة ، والنهاردة هنشارك معاكم طريقة استخدام القهوة لتجديد البشرة.

الخطوة 1: منظف القهوة

هتحتاجي:

- 1 معلقة كبيرة قهوة مطحونة.

- 1 ½ معلقة كبيرة لبن.

الطريقة:

1- اخلطي القهوة مع اللبن كويس ، وكده هيكون المنظف جاهز للاستخدام.

2- وزعي الخليط على بشرتك ودلكيه بالراحة لمدة دقيقتين وبعدها اغسليه بالماية العادية.

تجديد البشرة بالقهوة.1

الخطوة 2: ماسك القهوة لتفتيح البشرة:

هتحتاجي:

- 2 معلقة كبيرة قهوة مطحونة.

- 2 معلقة كبيرة زبادي.

- ½ معلقة صغيرة كركم.

الطريقة:

1- في بولة اخلطي القهوة مع الزبادي والكركم ، قلبيهم مع بعض لحد ما تحصلي على عجينة ناعمة.

2- وزعي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة 10 دقايق وبعدها اغسليه بالماية العادية.

الكركم بيحارب البكتيريا وده بيساعد على منع حب الشباب وبيقلل من ندبات حب الشباب ، الزبادي بتزيل الزيوت الزيادة من البشرة وبيرطب البشرة ، والقهوة بتفتح المسام وبتقلل الالتهابات ، وكمان ليها قدرة تقشير كبيرة ، والافضل بعد الماسك ترطبي بشرتك بمرطب مناسب للحفاظ عليها ناعمة ومرنة ومحمية.