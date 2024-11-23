القهوة غنية بالعناصر اللي ممكن تغير بشرتك بشكل فوري ، هي من المكونات الغنية بمضادات الاكسدة وحمض الكافيين ، القهوة بتساعد كمان على تقشير البشرة وتجديدها وتفتيحها وتغذيتها وابطاء عملية الشيخوخة ، والنهاردة هنشارك معاكم طريقة استخدام القهوة لتجديد البشرة.
الخطوة 1: منظف القهوة
هتحتاجي:
- 1 معلقة كبيرة قهوة مطحونة.
- 1 ½ معلقة كبيرة لبن.
الطريقة:
1- اخلطي القهوة مع اللبن كويس ، وكده هيكون المنظف جاهز للاستخدام.
2- وزعي الخليط على بشرتك ودلكيه بالراحة لمدة دقيقتين وبعدها اغسليه بالماية العادية.
الخطوة 2: ماسك القهوة لتفتيح البشرة:
هتحتاجي:
- 2 معلقة كبيرة قهوة مطحونة.
- 2 معلقة كبيرة زبادي.
- ½ معلقة صغيرة كركم.
الطريقة:
1- في بولة اخلطي القهوة مع الزبادي والكركم ، قلبيهم مع بعض لحد ما تحصلي على عجينة ناعمة.
2- وزعي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة 10 دقايق وبعدها اغسليه بالماية العادية.
الكركم بيحارب البكتيريا وده بيساعد على منع حب الشباب وبيقلل من ندبات حب الشباب ، الزبادي بتزيل الزيوت الزيادة من البشرة وبيرطب البشرة ، والقهوة بتفتح المسام وبتقلل الالتهابات ، وكمان ليها قدرة تقشير كبيرة ، والافضل بعد الماسك ترطبي بشرتك بمرطب مناسب للحفاظ عليها ناعمة ومرنة ومحمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجديد البشرة باستخدام القهوة ، والحصول على نتيجة فعالة خلال 30 دقيقة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.