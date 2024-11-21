صينية كرات البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

لو عايزة وصفة سهلة ولذيذة ومتكاملة ، النهاردة هنشارك معاكم صينية كرات البطاطس باللحمة المفرومة ، سريعة التحضير ومتكاملة فيها لحمة وخضار.

المكونات:

- 6 حبات بطاطس كبيرة.

- 1 كوباية زيت نباتي.

- 3 ½ معلقة كبيرة زبدة.

- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

- 2 حبة بصل ، متقطعة ناعم.

- 1 حبة جزر ، متقطعة ناعم.

- 455 جرام لحمة مفرومة.

- 1 ورق لورى.

- 1 كوباية شوربة لحمة.

- 1 معلقة صغيرة صوص حار.

- 1 معلقة كبيرة صلصة طماطم.

- 2 كوباية بشاميل صوص.

- 115 جرام ميكس جبنة موتزاريلا وشيدر.

صينية كرات البطاطس المحشية.1

طريقة التحضير:

1- اول حاجة قشري البطاطس وقطعيها بالطول شرايح رفيعة طويلة ، ممكن تستخدمي اداة تقطيع البطاطس عشان تتضمني ان كلها هتبقى نفس السمك.

2- في طاسة كبيرة على النار حطي 1 كوباية زيت واقلي فيها شرايح البطاطس على دفعات لحد ما تاخد لون دهبي فاتح ، خرجيها من الزيت وصفيها على ورق مطبخ.

3- دلوقتي هنعمل حشوة اللحمة المفرومة ، في طاسة على نار متوسطة ، ضيفي الزبدة وزيت الزيتون, البصل, الجزر, ورق اللورى ، وقلبيهم مع بعض لحد ما المكونات تطرى.

4- ضيفي اللحمة المفرومة ، قلبيها لحد ما تتحول للون البني ، تبليها بالملح والفلفل الاسود ، بعدين ضيفي شوربة اللحمة, الصوص الحار, وصلصة الطماطم.

5- تبلي الخليط بالملح والفلفل الاسود وسيبيه يغلي ، بعدها قللي الحرارة ، وسيبيها تغلي على النار لمدة 20 – 30 دقيقة ، مع التقليب من وقت للتاني.

6- خليط اللحمة المفروض مايكونش فيه سوايل خالص ، لو لقيتي بعد 30 دقيقة لسه فيه سوايل ، ارفعي الحرارة وسيبيه يغلي كام دقيقة كمان لحد ما يشرب السوايل كلها ، ارفعيه من على النار وسيبيه على جنب يبرد.

7- لتجميع المكونات ، هاتي طبق صغير يكون غويط حطي فيه كيس بلاستيك ورصي شرايح البطاطس جنب بعض ل ىشكل دايرة بحيث تكون متداخلة مع بعض على شكل مروحة ، واتأكدي انها مش مفتوحة من اي مكان عشان الحشو مايقعش منها.

8- حطي 1 معلقة صغيرة من حشوة اللحمة المفرومة في نص دايرة البطاطس ، وابدأي اجمعي شرايح البطاطس حوالين الحشوة.

9- اسحبي الكيس البلاستيك حوالين البطاطس واضغطي عليه بالراحة عشان تقفليها ، وحطي كورة البطاطس على طبق على جنب ، كرري نفس الطريقة لحد ما تخلصي كمية الحشوة كلها ، لما تخلصي دخلي كرات البطاطس في التلاجة لمدة 30 دقيقة على الاقل.

10- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، خرجي البطاطس من التلاجة وشيلي من عليها الكيس البلاستيك ، رصي كرات البطاطس في صينية الفرن واتأكدي انها متماسكة كويس.

11- صبي صوص البشاميل فوق كرات البطاطس ، وبعدين رشي الجبنة ، دخليها الفرن لمدة 20 دقيقة لحد ما الوش يبدأ يغلي وياخد لون دهبي ، خرجيها من الفرن وقدميها على طول وهي سخنة ، وبالهنا والشفا.

صينية كرات البطاطس المحشية.2

الطريقة بالفيديو: