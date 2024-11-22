العالم اليوم - نقطة اللاعودة.. هل وصلت المؤسسات الدولية إلى "مرحلة العقم"؟

انتم الان تتابعون خبر نقطة اللاعودة.. هل وصلت المؤسسات الدولية إلى "مرحلة العقم"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:27 مساءً - باتت فرص اندلاع حرب عالمية مرتفعة جدا، فالأحادية القطبية التي ظفرت بها الولايات المتحدة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي بلغت مرحلة الأفول لأنها فشلت في إدارة العالم، حسب عدد من المراقبين والمحللين.

وباتت المؤسسات الدولية التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية بغرض إحلال الأمن وحل النزاعات مؤسسات عقيمة، ولم يعد ممكنا كبح جماح القوى الصاعدة المنافسة إلا بقوة السلاح.

انطلاقا من قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والذي أثبت أن المؤسسات الدولية أصبحت مجرد أدوات تستخدمها واشنطن بحسب مصالحها، يطرح السؤال: هل يعقل أن الدولة نفسها التي أشادت بقرار الجنائية الدولية عندما أصدرت قرارها بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهاجم وتتوعد نفس المؤسسة وتصف قرارها بالمشين عندما أصدرت قرارا بحق نتنياهو؟

أما عن مجلس الأمن الذي يعجز عن حل أي نزاع وإن توصل لقرار بإجماع أعضائه يعجز عن فرض تطبيقه.

وعدد من الدول طالبت بالمضي بشكل جاد نحو إصلاح مجلس الأمن، بما يشمل استخدام حق النقض، وضم دول جديدة بما يتناسب مع توازنات القوى الجديدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "إن الانتقال إلى التعددية القطبية من دون مؤسسات عالمية قوية، يمكن أن يخلق حالة من الفوضى، وتنمو مخاطر الانتهازية العدوانية وسوء التقدير".

وأضاف: "اليوم نرى دولا تفعل ما يحلو لها دون مساءلة، ويبدو أن الإفلات من العقاب هو اسم اللعبة، ولذلك يجب علينا جميعًا أن نكون مصممين على إعادة إرساء أولوية لسيادة القانون".

وعن المساواة واحترام المؤسسات الدولية، الشرق الأوسط يغلي على وقع فشل أميركي في ضبط برنامج إيران النووي. فاليوم، رفضت إيران قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تضمن إجراءات وصفتها بأنها مناهضة لها وأكدت عزمها تشغيل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي الجديدة.

بينما إسرائيل شددت على أنها ستمنع حصول إيران على أسلحة نووية بأي ثمن.

أما عن سلاح العقوبات الذي فشل في ردع الخصوم مثل إيران وروسيا وكوريا الشمالية، ما تزال واشنطن تصر على إشهاره.

واليوم، قامت الإدارة الأميركية بفرض حزمة من العقوبات على نحو 50 مصرفا روسيا بهدف الحد من وصولها للنظام المالي العالمي، على خلفية حرب أوكرانيا.

في هذا السياق، قال الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، الدكتور سمير التقي لقناة "دوت الخليج":