نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سابقة خطيرة.. غالانت يعلق على قرار محكمة العدل الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس.

ونشر غالانت، عبر منصة "إكس": "سيتذكر العالم قرار محكمة لاهاي، فهو يضع دولة إسرائيل وقادة حماس القتلة في نفس الصف، ويشكل هذا القرار سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس ويشجع الإرهاب القاتل".

وأضاف: "لقد ولت الأيام التي كان يمكن فيها حرماننا من حق الدفاع عن أنفسنا. إن محاولة حرمان إسرائيل من حقها في تحقيق أهدافها في حربها العادلة ستفشل".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.