نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: من حق حسام حسن أن يأخذ فرصة كاملة مثل المدرب الأجنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن مستوى منتخب مصر في الفترة الأخيرة تحت قيادة حسام حسن.

ياسر ريان: حسام حسن يريد تصعيد جيل جديد للمنتخب المصري

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "منتخب مصر حقق الهدف الرئيسي وهو التأهل إلى أمم إفريقيا ولم نفز على بوتسوانا لعدم وجود دوافع".

وأضاف: "من حق حسام حسن أن يأخذ فرصة كاملة مثل المدرب الأجنبي، بوتسوانا دخلت مباراة المنتخب بدوافع كبيرة من أجل التأهل إلى كأس الأمم عكس المنتخب الوطني".

واختتم حديثه قائلًا: "حسام حسن يريد تصعيد جيل جديد للمنتخب المصري ويعتمد على لاعبي المنتخب الأولمبي بشكل كبير ومن الصعب أن تظهر قائمة المنتخب المصري الحالية بشكل جيد في أمم إفريقيا".