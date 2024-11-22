الرياضة

ياسر ريان: من حق حسام حسن أن يأخذ فرصة كاملة مثل المدرب الأجنبي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث ياسر ريان نجم النادي السابق، عن مستوى منتخب مصر في الفترة الأخيرة تحت قيادة حسام حسن.

ياسر ريان: حسام حسن يريد تصعيد جيل جديد للمنتخب المصري

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "منتخب مصر حقق الهدف الرئيسي وهو التأهل إلى أمم إفريقيا ولم نفز على بوتسوانا لعدم وجود دوافع".

وأضاف: "من حق حسام حسن أن يأخذ فرصة كاملة مثل المدرب الأجنبي، بوتسوانا دخلت مباراة المنتخب بدوافع كبيرة من أجل التأهل إلى كأس الأمم عكس المنتخب الوطني".

واختتم حديثه قائلًا: "حسام حسن يريد تصعيد جيل جديد للمنتخب المصري ويعتمد على لاعبي المنتخب الأولمبي بشكل كبير ومن الصعب أن تظهر قائمة المنتخب المصري الحالية بشكل جيد في أمم إفريقيا".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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