نشكركم على متابعتكم خبر بمكونات خفيفة.. أسهل طريقة لتحضير بفتيك الدجاج على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - هل تبحثين عن طبق دجاج سريع التحضير وخفيف على المعدة؟ بفتيك الدجاج هو الخيار الأمثل! إليك وصفة بسيطة وسهلة لعمل بفتيك دجاج لذيذ ومغذي:
إليكِ أسهل طريقة لتحضير بفتيك الدجاج بمكونات خفيفة:
المكونات:
- 500 جرام صدور دجاج (مخلية)
- 1/2 كوب دقيق
- 1/2 كوب بقسماط (فتات الخبز)
- 1 بيضة
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1/2 ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو)
- زيت نباتي للقلي
الخطوات:
تحضير الدجاج: قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة. يمكنك استخدام مطرقة اللحم لتفتيح الشرائح وجعلها أكثر رقة.
تتبيل الدجاج: في وعاء، اخلطي الملح، الفلفل الأسود، والبابريكا. ثم تبلي شرائح الدجاج بالخليط واتركيها لمدة 15 دقيقة لتتبل.
تحضير البقسماط: في طبق، اخفقي البيضة حتى تصبح متجانسة. وفي طبق آخر، ضعي الدقيق.
التغطية: اغمسِي كل قطعة دجاج أولاً في الدقيق، ثم في البيضة المخفوقة، ثم غلفيها بالبقسماط حتى تتغطى بالكامل.
القلي: في مقلاة، سخني الزيت على نار متوسطة. عندما يسخن الزيت، أضيفي قطع البفتيك وقلّيها حتى تتحمر من الجانبين (حوالي 3-4 دقائق لكل جانب).
التقديم: عندما تكون قطع البفتيك ذهبية ومقرمشة، اخرجيها وضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد. قدميها مع شرائح الليمون أو السلطة.
نصائح إضافية:
- يمكنك إضافة أعشاب مثل الزعتر أو الروزماري إلى تتبيلة الدجاج لإضفاء نكهة إضافية.
- يُفضل استخدام زيت قلي صحي مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.
استمتعي بوجبة بفتيك الدجاج الصحية واللذيذة!