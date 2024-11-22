بمكونات خفيفة.. أسهل طريقة لتحضير بفتيك الدجاج

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - هل تبحثين عن طبق دجاج سريع التحضير وخفيف على المعدة؟ بفتيك الدجاج هو الخيار الأمثل! إليك وصفة بسيطة وسهلة لعمل بفتيك دجاج لذيذ ومغذي:

إليكِ أسهل طريقة لتحضير بفتيك الدجاج بمكونات خفيفة:

المكونات:

500 جرام صدور دجاج (مخلية)

1/2 كوب دقيق

1/2 كوب بقسماط (فتات الخبز)

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو)

زيت نباتي للقلي

الخطوات:

تحضير الدجاج: قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة. يمكنك استخدام مطرقة اللحم لتفتيح الشرائح وجعلها أكثر رقة.

تتبيل الدجاج: في وعاء، اخلطي الملح، الفلفل الأسود، والبابريكا. ثم تبلي شرائح الدجاج بالخليط واتركيها لمدة 15 دقيقة لتتبل.

تحضير البقسماط: في طبق، اخفقي البيضة حتى تصبح متجانسة. وفي طبق آخر، ضعي الدقيق.

التغطية: اغمسِي كل قطعة دجاج أولاً في الدقيق، ثم في البيضة المخفوقة، ثم غلفيها بالبقسماط حتى تتغطى بالكامل.

القلي: في مقلاة، سخني الزيت على نار متوسطة. عندما يسخن الزيت، أضيفي قطع البفتيك وقلّيها حتى تتحمر من الجانبين (حوالي 3-4 دقائق لكل جانب).

التقديم: عندما تكون قطع البفتيك ذهبية ومقرمشة، اخرجيها وضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد. قدميها مع شرائح الليمون أو السلطة.

نصائح إضافية:

يمكنك إضافة أعشاب مثل الزعتر أو الروزماري إلى تتبيلة الدجاج لإضفاء نكهة إضافية.

يُفضل استخدام زيت قلي صحي مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

استمتعي بوجبة بفتيك الدجاج الصحية واللذيذة!