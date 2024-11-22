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أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار، غدا السبت، إلى ملعب سان سيرو، لمتابعة قمة ميلان وضيفه يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

قمة خارج التوقعات بين ميلان ويوفنتوس فى الدورى الإيطالى

وتأتي القمة بعد فترة التوقف الدولي، التي نجح فيها المنتخب الإيطالي في الصعود إلى دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز 1-0 على بلجيكا، والخسارة 1-3 أمام فرنسا، ليتأهل في المركز الثاني بالمجموعة خلف الديوك.

ويخوض ميلان، المباراة، وهو يهدف لتحقيق الفوز والدخول في حسابات المنافسات بالبطولة، وهو يحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف يوفنتوس صاحب المركز السادس.

وتوج اليوفي بلقب الدوري الإيطالي 36 مرة، مقابل 19 مرة لصالح الروسونيري، لكن ميلان يتفوق على المستوى الأوروبي، بحصد لقب دوري أبطال أوروبا 7 مرات، فيما فاز يوفنتوس باللقب، مرتين فقط.

يتفوق يوفنتوس في المواجهات المباشرة بين الفريقين بالكالتشيو، حيث التقيا 178 مرة، وفاز يوفنتوس 68 مرة مقابل 57 انتصارا لميلان، وتعادلا في 53 مباراة.

يسعى ميلان لتعويض تعادله المخيب في الجولة الماضية أمام كالياري بنتيجة 3-3، فيما يحاول يوفنتوس بقيادة تياجو موتا، الاقتراب مجددا من مراكز المقدمة، لا سيما وأنه يبتعد بفارق نقطتين خلف المتصدر نابولي.

وفي قمة أخرى تقام يوم الأحد على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، يستضيف نابولي، ضيفه الجريح روما.

ويعيش نابولي، فترة جيدة على المستوى الفني، رغم تعادله في الجولة الأخيرة مع إنتر ميلان بنتيجة 1-1، وهو يتصدر الترتيب برصيد 26 نقطة.