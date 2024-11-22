خلطة سحرية لتفتيح وتبييض المنطقة الحساسة وبين الفخذين وإزالة البقع السمراء للعروس قبل الفرح

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رياض - احمد صلاح - من المشاكل التى تزعج الكثير من الفتيات والسيدات ظهور المناطق الحساسة بلون داكن يجعل السيدات وخاصة الفتيات اللاتي إقترب موعد زواجهم فى إحراج وتعمل على التقليل من ثقتها، وسبب إسمرار المناطق الحساسة لها عدة عوامل منها إحتكاك الجلد يسبب فى إحمرار الجلد فبالتالي يعمل على ظهوره بلون غامق، وإرتداء الملابس الغير قطنية، وعدم تعرض هذه الأماكن للتهوية الجيدة، وعدم النظافة الشخصية بإستمرار لذلك سوف نقدم إليكي في هذا المقال حل لهذه المشكلة وهى خلطة الزبادي ومطحون الترمس وعصير الليمون وعصير الخيار والنشا والكركم التى يمكن أن نحضرها فى المنزل بمكونات متوفرة لدى كل بيت وبأسعار تناسب الجميع فيجب مراعاة بعض الأمور حتى نتجنب إسمرار هذه المناطق مثل التنظيف الجيد بالماء، وعدم التعرض للشمس الحارة والتواجد فى الأماكن ذو التهوية الجيدة، وإرتداء الملابس الواسعة ذات الأقمشة القطنية خاصة فى فصل الصيف، والإهتمام بالنظافة دائما بالماء، ونتحنب أيضا كريمات التفتيح وكل المنتجات التجارية لأن كثرة إستخدامها تزيد من الإسمرار لأنها تسبب فى ظهور الحبوب

التى تترك آثار بالبقع السوداء.

تعد المناطق الحساسة من المناطق الأكثر سوادا والتي يكون لونها غامق ومختلفة عن مناطق الجسم الآخري وكل فتاة تعاني من هذه المشكلة لذلك يقومون بإستعمال خلطة طبيعية صحية تساعد على تبييض المناطق الحساسة، والخلطة التي لها دور كبير في تبييضها هي خلطة النشا فيمكننا أن نستخدمها أيضا لتفتيح بشرة الجسم.

مكونات خلطة تبييض المناطق الحساسة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من مطحون الترمس

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الليمون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من السكر

طريقة عمل خلطة لتبييض المناطق الحساسة