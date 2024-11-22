انت الأن تتابع خبر «حققي حلم العمر..!!» فوائد واستخدامات اكليل الجبل لتطويل وتكثيف في الشعر في وقت قياسي هيبقى اواصل لحد رجلك.. خليكي زي الاميرات..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الشعر الطويل واللامع هو سر الجمال الذي تبحث عنه كل فتاة، وإذا كنتِ ترغبين في الحصول على شعر قوي وطويل مثل الأميرات، فإن وصفة إكليل الجبل هي الحل السحري الذي تحتاجينه و هذه الوصفة الطبيعية تساهم في تحفيز نمو الشعر، تقويته، ومنحه لمعانا صحيا دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية مكلفة.
وصفة إكليل الجبل للشعر
- المكونات هذه الوصفة تكون علي النحو التالي
- ملعقتان كبيرتان من أوراق إكليل الجبل (طازجة أو مجففة)
- كوبان من الماء الساخن
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون (اختياري)
- زجاجة بخاخ فارغة
طريقة التحضير
- قومي بغلي كوبين من الماء، وأضيفي أوراق إكليل الجبل
- اتركي الخليط ينقع لمدة 20-30 دقيقة حتى يبرد
- صفي المنقوع باستخدام مصفاة للتخلص من الأوراق.
- إذا كنت ترغبين في تغذية إضافية للشعر، أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى المنقوع.
- اسكبي الخليط في زجاجة بخاخ نظيفة لحفظه واستخدامه بسهولة.
- رشي منقوع إكليل الجبل على فروة رأسك والشعر بالكامل، مع التركيز على الجذور.
- قومي بتدليك فروة رأسك بأطراف أصابعك لتحفيز الدورة الدموية وضمان امتصاص المنقوع.
- اتركيه لمدة ساعة أو طوال الليل، ثم اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.
- كرري العملية مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
- داومي على استخدام الوصفة بانتظام للحصول على شعر أطول وأقوى.
- تجنبي استخدام أدوات التصفيف الحرارية بكثرة للحفاظ على صحة شعرك.