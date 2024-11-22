انت الأن تتابع خبر «حققي حلم العمر..!!» فوائد واستخدامات اكليل الجبل لتطويل وتكثيف في الشعر في وقت قياسي هيبقى اواصل لحد رجلك.. خليكي زي الاميرات..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر الطويل واللامع هو سر الجمال الذي تبحث عنه كل فتاة، وإذا كنتِ ترغبين في الحصول على شعر قوي وطويل مثل الأميرات، فإن وصفة إكليل الجبل هي الحل السحري الذي تحتاجينه و هذه الوصفة الطبيعية تساهم في تحفيز نمو الشعر، تقويته، ومنحه لمعانا صحيا دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية مكلفة.

وصفة إكليل الجبل للشعر

المكونات هذه الوصفة تكون علي النحو التالي

ملعقتان كبيرتان من أوراق إكليل الجبل (طازجة أو مجففة)

كوبان من الماء الساخن

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون (اختياري)

زجاجة بخاخ فارغة

طريقة التحضير