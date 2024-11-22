العالم اليوم - روسيا تسيطر على 5 بلدات أوكرانية في دونيتسك

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - أكد الجيش الروسي، اليوم الجمعة، أنه سيطر على بلدة جديدة قرب كوراخوفي في دونيتسك شرقي أوكرانيا، حيث تتقدم قوات موسكو بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة.

ففي بيان، قالت وزارة الدفاع الروسية إن "وحدات من مجموعة المركز حررت" بلدة نوفودميتريفكا، الواقعة على بعد 12 كيلومترا تقريبا شمال كوراخوفي.

وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "وحدات من مجموعة المركز الروسية تواصل تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت 5 بلدات، لينينسكي ونوفوالكسييفكا ونوفوسيليدوفكا وإيلينكا ونوفودميتروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت أفرادًا ومعدات من القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت نحو 530 عسكرياً، وعددًا من المعدات الحربية خلال الأسبوع الماضي.

يأتي هذا في قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف في مقطع فيديو نشرته الوزارة اليوم الجمعة إن القوات الروسية سرعت تقدمها في شمال شرق أوكرانيا وسحقت أفضل وحدات الجيش الأوكراني هناك.

وظهر بيلوسوف في المقطع وهو يزور موقع قيادة تديره مجموعة"الشمال" من الجيش الروسي في أوكرانيا ويسلم ميداليات الشجاعة.

وتقدمت القوات الروسية، التي تسيطر على أقل قليلا من 20بالمئة من مساحة أوكرانيا، في بلدة كوبيانسك اللوجستية بمنطقةخاركيف في الشمال الشرقي.

وتتقدم على مدى الشهرين الماضيين في نقاط مختلفة على الخطوط الأمامية بأسرع معدل لها منذ مارس آذار 2022، وفقا لبيانات مفتوحة المصدر.