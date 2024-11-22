ضبط تشكيل عصابى فى الدقهلية تخصص فى غش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:42 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم غش وتقليد السبائك الذهبية وضبط مرتكبيها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، قيام مالك محل لبيع المصوغات الذهبية ونجله، وعنصر إجرامى سبق إتهامه فى عدد من القضايا الجنائية أبرزها سرقة وإخفاء مسروقات وتزوير وحريق عمد ومخدرات، مقيمين بمحافظة الدقهلية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى غش وتقليد السبائك الذهبية، وبيعها للمواطنين المترددين على محل الأول بعيار مغاير لعيارها الأصلى من خلال صهرها وإعادة خلطها بمعدن الفضة بالورشة ملك الأخير.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية من المضبوطات أبرزها 2 سبيكة ذهبية "مغشوشة" ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والأدوات والمعدات والخامات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.