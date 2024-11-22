«عبد العاطي» يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الجمعة، مع أعضاء كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة فى مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار فى جمهورية الكونجو الديمقراطية (MONUSCO)، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة كينشاسا.

وأعرب الوزير عبد العاطى، عن اعتزازه بالدور النبيل الذي تقوم به الكتيبة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية وتعزيز الثقة بين المجتمعات المحلية ومساندة عمليات التنمية، مشيدًا بالجهود الاستثنائية التي يبذلها رجال الشرطة المصرية، وأكد على أن مشاركتهم في بعثات حفظ السلام تعكس الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في أفريقيا والمساهمة الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الوزير عبد العاطي، بالكتيبة المصرية وثمن الاحترافية والمهنية التي تتسم بها البعثات الشرطية والعسكرية المصرية، والتي جعلت مصر واحدة من أكبر الدول المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية. وأوضح الوزير أن تواجد الكتيبة المصرية في الكونجو الديمقراطية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول حوض النيل الجنوبي.

في ختام اللقاء، أثنى الوزير على التزام وانضباط أفراد الكتيبة ودورهم الوطني في أداء واجبهم بكل تفانٍ وإخلاص بما يعكس مكانة مصر وريادتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية فخورة بجهودهم وتفانيهم في خدمة الإنسانية وصون السلم والأمن الدوليين.