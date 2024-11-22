انت الأن تتابع خبر بعد الخسارة المفاجئة أمام إندونيسيا.. رينارد يفجر مفاجأة بشأن كأس الخليج! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أزمة إندونيسيا.. رينارد يعلن عن قرار مفاجئ بشأن مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج كشفت تقارير صحفية جديدة عن تطورات هامة تتعلق بمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي، التي ستقام في الكويت نهاية هذا العام.

وأكدت المصادر الصحفية في الشرق الأوسط أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قرر الدفع بتشكيلة أساسية مكتملة من اللاعبين في البطولة المقبلة. ويهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة للمدرب لاكتشاف لاعبين جدد، واختبار مهاراتهم في المباريات الرسمية، خاصة بعد الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها المنتخب السعودي أمام إندونيسيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة "الأخضر" بهدفين دون رد.

ومن المتوقع أن يشهد دوري روشن السعودي توقفًا طويلًا خلال فترة إقامة كأس الخليج العربي، وهو ما جاء في إطار خطة المسؤولين في الاتحاد السعودي لتركيز الجهود بشكل كامل على البطولة الإقليمية، ومنح اللاعبين المحليين الفرصة للاستعداد على أكمل وجه.

تفاصيل البطولة

تستضيف الكويت النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي في الفترة ما بين 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025. البطولة ستشهد مشاركة 8 منتخبات خليجية، سيتم تقسيمها إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: الكويت (البلد المضيف)، عمان، قطر، الإمارات.

المجموعة الثانية: السعودية، العراق، اليمن، البحرين.

نظام البطولة

تبدأ البطولة بنظام دوري المجموعات، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي. وفي هذا الدور، يتواجه متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، بينما يلتقي وصيف المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثانية. أما المباراة النهائية فستقام في 3 يناير 2025، وستجمع بين الفائزين في مباراتي نصف النهائي لتحديد بطل النسخة الحالية.

توقعات البطولة