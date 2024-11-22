نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - زيادة معاش الضمان الاجتماعي في السعودية.. ما الحقيقة وراء الإشاعات؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور بنسبة 20% بدءًا من شهر ديسمبر 2024 تساؤلات واسعة بين المواطنين في المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أي أخبار تتعلق بهذا الأمر يمكن التحقق منها من خلال الموقع الرسمي للوزارة، الذي يوفر أيضًا خدمات إلكترونية متكاملة لمستفيدي الضمان الاجتماعي. ومع انتشار هذه الشائعة، حرصت الوزارة على توضيح الحقائق للمواطنين.

حقيقة زيادة معاش الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن ما يتم تداوله بشأن زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة. كما أوضحت الوزارة أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لم يصدر أي أمر ملكي بهذا الشأن. وأشارت إلى أنه في حال وجود أي تحديثات أو زيادات، سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر القنوات الرسمية للوزارة.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور

للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية شروطًا يجب استيفاؤها، وهي كالتالي: