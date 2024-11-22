انت الأن تتابع خبر أزمة جديدة في النصر: رد قوي على تصريحات شراحيلي بشأن المستحقات! تفاصيل غير متوقعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر الأزمة بين شايع شراحيلي ونادي النصر في إثارة الجدل بعد تصريحات اللاعب الأخيرة حول مستحقاته المالية. حيث كشف شراحيلي في تصريحات تلفزيونية عن تعرضه لمفاجأة بعد توقيعه على المخالصة المالية مع النادي، وهو ما دفع الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي للتعليق على القضية، مشيرًا إلى تفاصيل جديدة قد تغير مسار القصة.

علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي على التصريحات الأخيرة للاعب نادي النصر شايع شراحيلي، والتي تحدث فيها عن كواليس رحيله من الفريق والمخالفات المالية التي تعرض لها بعد توقيعه على مخالصة مع النادي.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح العصيمي قائلاً: "للتوضيح ولله ثم التاريخ، ما ذكره الكابتن شايع شراحيلي عن توقيع مخالصته المالية مع النصر واكتشافه لاحقًا عن مبلغ طار، هو جزء من القصة، لكن ليس كل التفاصيل."

وأضاف العصيمي أنه رغم صحة ما قاله شراحيلي بشأن المخالصة، إلا أن القصة كاملة تحتوي على معلومات أخرى هامة لم يذكرها اللاعب، وأكد أن "المبالغ والشيكات المستحقة له من النصر تتساوى تمامًا مع ما يستحقه، والمستحقات قد تكون متوازنة بين الطرفين".

وأضاف العصيمي في حديثه: "ليس لشايع أو أي من اللاعبين الآخرين أي مستحقات مالية متأخرة من النصر، بل على العكس، إذا كان هناك أي مراجعة للمستحقات، قد نكتشف أن النادي هو من يطالبهم بمبالغ".

تعود الأزمة إلى تصريحات شراحيلي الأخيرة في برنامج "كورة" على قناة «روتانا خليجية»، حيث كشف أنه وقع على المخالصة دون قراءة بنود العقد بشكل دقيق، وكان يثق في إدارة النادي، ليكتشف لاحقًا أنه فقد مبلغًا يقدر بحوالي مليون و800 ألف ريال سعودي.