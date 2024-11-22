انت الأن تتابع خبر "اسحريهم بجمال شفايفك".. طريقة مختلفة لعمل روچ طبيعي في البيت لتوريد وترطيب الشفايف بألوان مختلفة .. هتنافسي البرندات الكبيره !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحلم الكثير من النساء بالحصول على شفاه وردية مرطبة وجذابة، ولكن استخدام مستحضرات التجميل التجارية قد يتسبب في جفاف الشفاه أو تعريضها للمواد الكيميائية وفي هذا المقال، سنتعرف على طريقة مختلفة لصنع روج طبيعي 100% في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وآمنة، تمنح الشفاه لونًا ورديًا وترطيبًا يدوم.

مميزات صنع الروج الطبيعي في المنزل

آمن تمامًا: خالٍ من المواد الكيميائية والمواد الحافظة.

مرطب ومغذي: يعتمد على مكونات طبيعية تعزز نعومة الشفاه.

اقتصادي: يمكن صنعه بمكونات متوفرة في المنزل بتكلفة بسيطة.

المكونات المطلوبة

لتحضير الروج الطبيعي، ستحتاجين إلى:

½ ملعقة صغيرة شمع العسل (متوفر في محلات العطارة أو المنتجات الطبيعية).

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند (يمكن استبداله بزيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون).

½ ملعقة صغيرة زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو (لإضافة الترطيب واللمعان).

¼ ملعقة صغيرة مسحوق البنجر (الشمندر) أو بودرة الكركديه (لإضفاء اللون الوردي).

2 قطرات زيت فيتامين E (اختياري، لإطالة عمر المنتج وترطيب الشفاه).

الطريقة

1. إذابة المكونات الأساسية

في وعاء معدني صغير، ضعي شمع العسل وزيت جوز الهند وزبدة الشيا.

سخني الخليط باستخدام طريقة البخار المزدوج (ضعي الوعاء فوق قدر به ماء مغلي) مع التحريك المستمر حتى تذوب جميع المكونات وتصبح مزيجًا متجانسًا.

2. إضافة اللون الطبيعي

أضيفي مسحوق البنجر أو بودرة الكركديه تدريجيًا إلى الخليط، وامزجي جيدًا حتى تحصلين على اللون المطلوب.

يمكنك زيادة الكمية للحصول على لون أغمق أو تقليلها للون خفيف.

3. تعزيز الفوائد والترطيب

أضيفي قطرتين من زيت فيتامين E إلى الخليط بعد إزالته من الحرارة، وامزجي جيدًا.

صبي الخليط في عبوة صغيرة نظيفة (مثل عبوة بلسم شفاه قديمة معقمة).

4. التبريد والاستخدام

اتركي الروج ليبرد ويتماسك تمامًا (يمكن وضعه في الثلاجة لمدة 15 دقيقة).

استخدميه على شفاه نظيفة يوميًا للحصول على لون طبيعي وترطيب يدوم.

فوائد المكونات الطبيعية

شمع العسل: يحمي الشفاه من الجفاف ويمنحها طبقة عازلة ضد العوامل الخارجية.

زيت جوز الهند: مرطب عميق يعالج التشققات ويمنح الشفاه نعومة.

زبدة الشيا: تعزز الترطيب وتساعد في تهدئة البشرة.

مسحوق البنجر أو الكركديه: يمنح الشفاه لونًا ورديًا طبيعيًا دون أي أضرار.

زيت فيتامين E: يحارب الجفاف ويعمل كمضاد للأكسدة.

نصائح لضمان نجاح الروج الطبيعي