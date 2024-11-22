انت الأن تتابع خبر بيولي يتخذ قرار حاسم قبل موقعة القادسية في الدوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتخذ الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي النصر السعودي قراراً حاسماً قبل موقعة القادسية في الجولة الـ ١١ من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين والمقرر إقامتها اليوم الجمعة.

وكان بيولي قد استبعد الثنائي الأجنبي وهما البرازيلي تاليسكا الذي يعاني من الإصابة،وكذلك الاسباني إيمريك لابورت لظروف خاصة،وهو ما يمثل خطر كبير على العالمي في ظل قوة المنافس الذي يضم العديد من النجوم في صفوفه وعلى رأسهم ناتشو وأوباميناج.

وقد ذكرت بعض التقارير الصحفية أن بيولي قد استعان في القائمة بالثنائي البرازيلي الشاب وهما أنجيلو جابريل وويسلي جاسوفا،وذلك من أجل تدعيم قائمة الفريق في مباراة القادسية،وقد كشفت الأنباء الواردة أن بيولي قد قرر الدفع بالثنائي البرازيلي في التشكيلة الأساسية للمباراة،وكذلك أيضاً الدفع بالمدافع علي لاجامي بدلا من لابورت.

ويحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي برصيد ٢٢ نقطة من ١٠ مباريات خلف الهلال متصدر جدول المسابقة برصيد ٢٨ نقطة وإتحاد جدة الوصيف برصيد ٢٧ نقطة.