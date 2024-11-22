انت الأن تتابع خبر وداعا للنحافة.. أسرع طريقة لزيادة الوزن بسرعة وبدون كرش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثير من الاشخاص يعانوا من النحافة الزائدة ومنها اسباب كثيرة يمكن ان تكون وراثية او بسبب عدم اتباع نظام غذائي صحي، ففي هذا المقال سنعرض لكم بعض من الوصفات الطبيعية التي تساعد على زيادة الوزن بدون أي حبوب كيميائية.

وصفة التمر والحليب والعسل والموز لزيادة الوزن:

نضع في الخلاط بعض من التمر وكوب من الحليب وملعقة عسل، ونقوم بضربهم مع بعضهم البعض ونقوم بشرب ثلاث اكواب يوميا لمدة شهر.

نضع في الخلاط كوب من الحليب مع ثمرة موز ونقوم بضربهم حتى يتجانسوا، ثم نشرب هذا الخليط مرتان يوميا لمدة شهر.

خلطة الفستق والعسل والتين لزيادة الوزن:

نحضر وعاء ونضع به اثنان ملعقة من الحلبة المطحونة واثنان ملعقة من العسل وملعقة كبيرة فستق وملعقة كبيرة زبيب ونخلطهم مع بعضهم، ويتم تناول ملعقة كبيرة بعد الافطار وملعقة كبيرة قبل النوم وتكرر هذه الوصفة لمدة خمسة عشر يوم وستلاحظين نتيجة في زيادة الوزن.

نحضر كوب من اللبن الدافئ ونضع به بعض من التين المجفف، ونضيف ملعقة من اليانسون ونترك هذا الخليط لمدة ساعتان ثم نخرج التين من الحليب ونتناول هذا المشروب يوميا قبل وجبة الغداء ويكرر يوميا لمدة اربعون يوم.

اللوز والعسل والتمر لزيادة الوزن:

نحضر وعاء ونضع به اللوز وثلاث حبات من التمر والسوداني وعين الجمل ونضع عليهم العسل وتناوله مرتان قبل الافطار وقبل العشاء لمدة خمسة عشر يوما وستلاحظين زيادة في الوزن.

نحضر خلاط ونضع به بعض من التمر الرطب وثلاث ثمرات من الموز وثلاث اكواب حليب وعسل وبعض من الزبيب ونقوم بضربهم في الخلاط حتى يتجانسوا مع بعضهم ويمكن تناوله يوميا قبل الافطار وقبل العشاء لمدة خمسة عشر يوما.

الخميرة والسكر، العس الاسود والحلبة لزيادة الوزن: