انت الأن تتابع خبر «جننيهم بنظرة عيونك..!!» وصفة لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب بمكونات طبيعية امنه ومضمونة 100% والنتيجة مذهلة .. مش هتتوقعيها..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحواجب الكثيفة والرموش الطويلة تضيف جمال وجاذبية خاصة للوجه، ولكن قد تعاني بعض السيدات من تساقط الحواجب أو ضعف الرموش، مما يجعل الحصول على مظهر جذاب أمرا صعب لحسن الحظ، يمكنك تحقيق ذلك بسهولة باستخدام وصفات طبيعية فعالة، غير مكلفة، وتظهر نتائج مذهلة في وقت قياسي.

وصفة طبيعية فعالة لتكثيف الرموش والحواجب

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

كبسولة من فيتامين E (اختياري).

فرشاة ماسكارا نظيفة أو عود قطني.

طريقة التحضير

1. في وعاء صغير، اخلطي زيت الخروع وزيت جوز الهند جيدًا.

2. إذا توفرت كبسولة فيتامين E، قومي بإضافتها إلى الخليط للحصول على تغذية إضافية.

3. صبي الخليط في عبوة صغيرة محكمة الغلق للحفاظ عليه.

طريقة الاستخدام:

1. قبل النوم، تأكدي من تنظيف وجهك وإزالة أي مكياج عن الحواجب والرموش.

2. باستخدام فرشاة الماسكارا النظيفة أو العود القطني، ضعي الخليط على رموشك من الجذور إلى الأطراف.

3. طبقي الخليط أيضًا على حاجبيك مع تدليك خفيف لتعزيز تدفق الدم إلى البصيلات.

4. اتركيه طوال الليل، ثم اغسليه بالماء الفاتر في الصباح.

فوائد الوصفة