انت الأن تتابع خبر «ارجعي 20 سنة..!!» وصفة ورق الغار لازالة التجاعيد والترهلات في البشرة واعادة الشباب مرة أخرى.. لو عمرك فوق 70 هتبقي صبية..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورق الغار ليس مجرد مكون يستخدم في الطهي لإضافة نكهة رائعة للأطعمة، بل هو كنز حقيقي يحمل فوائد مذهلة للصحة والجمال ويحتوي ورق الغار على خصائص فريدة تساعد على تحسين البشرة، تجديد خلايا الجلد، واستعادة الشباب الطبيعي باستخدامه بطريقة صحيحة، يمكنك تحقيق نتائج مذهلة تفوق التوقعات.

فوائد ورق الغار للبشرة واستعادة الشباب

1.يحتوي ورق الغار على مضادات الأكسدة التي تعمل على تنظيف البشرة بعمق وإزالة السموم منها.

2. يساعد على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يمنح البشرة مظهرا أكثر شبابا.

3. يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن التعرض للشمس.

4. بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، يمكن لورق الغار تهدئة الاحمرار والتهيج في البشرة.

5. يعزز مرونة الجلد ويجعله أكثر نضارة وشبابًا.

طريقة استخدام ورق الغار للبشرة

بخار ورق الغار لتنظيف الوجه

المكونات:

5 أوراق غار.

ماء مغلي.

الطريقة:

1. اغلي أوراق الغار في الماء لمدة 5 دقائق.

2. صبي الماء في وعاء واسع، وعرّضي وجهك للبخار مع تغطية رأسك بمنشفة لمدة 10 دقائق.

3. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

النتيجة:

ستشعرين ببشرة نظيفة ومنتعشة، كما يساعد البخار على فتح المسام وإزالة الشوائب.

ماسك ورق الغار لتفتيح البشرة

المكونات:

مسحوق ورق الغار (اطحني الأوراق الجافة).

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

الطريقة: