الرياضة

تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الفيحاء بعد قليل بستاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الفيحاء وأهلي جدة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الفيحاء وأهلي جدة عصر اليوم في تمام الساعة 4:50 بتوقيت القاهرة والساعة 5:50 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:50 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي أمام الفيحاء

  • حراسة المرمى: ميندي
  • خط الدفاع: الحريجي، ديميرال، ايبانيز، بالعبيد.
  • خط الوسط: الكسندر، الجهني، محرز.
  • خط الهجوم: فيجا، البريكان، فيرمينو.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء وأهلي جدة

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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