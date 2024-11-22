فيديو هدف محزر لـ الأهلي ضد الفيحاء

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزا مهما على نظيره فريق الفيحاء بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

هدف محرز ضد الفيحاء

وسجل رياض محرز الهدف الأول في الدقيقة 21 من ضربة جزاء وانتهت المباراة 1/0.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المركز السادس برصيد 17 نقطة بعد تحقيق 5 فوز وتعادلين وخسر 4.

