عاجل.. تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدورى المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدورى المصري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد عبد الغنى،إسحاق يعقوبو، هشام صلاح.

خط الوسط: محمد فتحى، احمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

أحمد صبحى، محمد هلال، ياو أنور، أيمن أشرف، احمد النادرى، احمد مدبولى، سيد نيمار، محمد بسيونى، جريندو