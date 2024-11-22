انت الأن تتابع خبر «ما تشتريش كريمات تاني..!!» وصفة مضمونة وفعالة 100% تعالج تشققات القدمين وتزيل خلايا الجلد الميته من اول استخدامها تشوفي نتيجة مدهشة.. اسحريهم بجمالك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكعبين الجافين والمتشققين هما مشكلة شائعة لدى الكثير من الأشخاص، خاصة مع تغير الفصول أو نتيجة للعوامل البيئية مثل الجفاف والاحتكاك المستمر هذه المشكلة قد تجعل القدمين تبدوان غير صحيتين، وتسبب لك شعور بعدم الراحة ولكن لا داعي للقلق، فبدلا من إنفاق الأموال على كريمات باهظة الثمن، يمكنك علاج تقششات الكعبين بسهولة باستخدام وصفات طبيعية وفعالة 100% من أول استخدام.

أسباب تقشش الكعبين

1. نقص الرطوبة في الجلد قد يؤدي إلى تقشش الكعبين، خاصة في فصل الشتاء أو إذا كنتِ تقفين لفترات طويلة.

2.الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة قد يجفف الجلد ويؤدي إلى تقشش الكعبين.

3. الأحذية التي لا توفر دعمًا كافيًا قد تؤدي إلى الضغط على الكعبين وتسبب التشققات.

4. نقص الفيتامينات مثل فيتامين A وE يمكن أن يؤثر على صحة الجلد ويزيد من جفافه.

وصفة فعالة 100% لعلاج تقششات الكعبين

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون مرطب طبيعي يحتوي على الأحماض الدهنية التي تعزز ترطيب الجلد.

ملعقة صغيرة من العسل يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد على الحفاظ على رطوبة الجلد.

ملعقة صغيرة من السكر البني يعمل كمقشر طبيعي لإزالة الخلايا الميتة.

عصير نصف ليمونة يساعد في تنظيف البشرة والتخلص من البكتيريا، كما يعزز تجديد الخلايا.

طريقة التحضير والتطبيق