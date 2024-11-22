بدون مواد كيميائية خطوات صبغ الشعر اشقر في البيت بكل اسرار الكوافيرات

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رياض - احمد صلاح - تريد الكثير من الفتيات ان تحصل على شعر أشقر طبيعي وذلك دون ان تضطر للجوء إلى الصبغات الكيميائية التي يمكن ان تسبب تلف الشعر واستخدام المكونات الطبيعية من اجل صبغ الشعر افضل بكثير لانه يغذي الشعر بالاضافة الي تجميه بالصبغة ولا يتسبب في أي آثار جانبية وتأتي وصفة الكركم والحناء كخليط فعال وآمن يمكن ان يمنح الشعر لون أشقر جذاب، مع تحسين صحته ولمعانه ومن خلال هذا المقال، سوف نتعرف على افضل طريقة لتحضير صبغة طبيعية من خلال استخدام الكركم ومكونات بسيطة أخرى.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر باستخدام الكركم

الكركم يعتبر من اهم لمكونات الطبيعية التي يمكن ان تساعد في تفتيح لون الشعر وذلك بفضل خصائصه المميزة ويحتوي الكركم على مضادات الأكسدة التي تحسن صحة الشعر، إلى جانب اللون الأصفر الطبيعي الذي يمكن ان يضفي إشراقة مميزة عندما يتم خلطه بمكونات طبيعية أخرى، ويمكن الحصول على لون أشقر ذهبي رائع بعيدا استخدام الصبغات الكيميائية الضارة.

مكونات صبغة الشعر الطبيعية

لكي يتم تحضير الصبغة الطبيعية، سوف تحتاجين إلى مجموعة من المكونات البسيطة التي تعمل علي تلوين الشعر وتحسين صحته:

ملعقة كبيرة من الحناء

ملعقتان كبيرتان من الكركم

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الفازلين

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من النشا

طريقة تحضير الصبغة الطبيعية

سوف نوضح لكم بالتفصيل خطوات تحضير المكونات الجافة وهي كالتالي: