انت الأن تتابع خبر بدون مواد كيميائية خطوات صبغ الشعر اشقر في البيت بكل اسرار الكوافيرات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تريد الكثير من الفتيات ان تحصل على شعر أشقر طبيعي وذلك دون ان تضطر للجوء إلى الصبغات الكيميائية التي يمكن ان تسبب تلف الشعر واستخدام المكونات الطبيعية من اجل صبغ الشعر افضل بكثير لانه يغذي الشعر بالاضافة الي تجميه بالصبغة ولا يتسبب في أي آثار جانبية وتأتي وصفة الكركم والحناء كخليط فعال وآمن يمكن ان يمنح الشعر لون أشقر جذاب، مع تحسين صحته ولمعانه ومن خلال هذا المقال، سوف نتعرف على افضل طريقة لتحضير صبغة طبيعية من خلال استخدام الكركم ومكونات بسيطة أخرى.
طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر باستخدام الكركم
- الكركم يعتبر من اهم لمكونات الطبيعية التي يمكن ان تساعد في تفتيح لون الشعر وذلك بفضل خصائصه المميزة ويحتوي الكركم على مضادات الأكسدة التي تحسن صحة الشعر، إلى جانب اللون الأصفر الطبيعي الذي يمكن ان يضفي إشراقة مميزة عندما يتم خلطه بمكونات طبيعية أخرى، ويمكن الحصول على لون أشقر ذهبي رائع بعيدا استخدام الصبغات الكيميائية الضارة.
مكونات صبغة الشعر الطبيعية
لكي يتم تحضير الصبغة الطبيعية، سوف تحتاجين إلى مجموعة من المكونات البسيطة التي تعمل علي تلوين الشعر وتحسين صحته:
- ملعقة كبيرة من الحناء
- ملعقتان كبيرتان من الكركم
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
- ملعقة صغيرة من الفازلين
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون
- ملعقة كبيرة من النشا
طريقة تحضير الصبغة الطبيعية
سوف نوضح لكم بالتفصيل خطوات تحضير المكونات الجافة وهي كالتالي:
- قومي بخلط الكركم والحناء والنشا في وعاء يكون مناسب لذلك
- بعدها قومي بإذابة الفازلين علي حمام مائي ثم قومي باضافته إلى المزيج.
- الخطوة التالية هي ان تقومي باضافة زيت الزيتون ومعه عصير الليمون ثم اخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة وسهلة الفرد.
- بعدها قومي بتقسيم الشعر إلى أقسام صغيرة ثم قومي بتمشيطه جيدا من اجل إزالة التشابكات.
- قومي بتوزيع الخليط على الشعر بالتساوي، مع التأكد من تغطية الجذور والأطراف.
- اتركي الخليط على شعرك وذلك لمدة من ساعة إلى ساعتين وذلك للحصول على أفضل نتيجة.
- قومي بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو من اجل التخلص من الخليط تماما.