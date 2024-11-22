انت الأن تتابع خبر جربيها "وصـــفـات طـــبـيعيــة للشـــــعر" حضري أفضل سبراي طبيعي من قشور الرمان والروزماري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قشر الرمان والروزماري من المواد الطبيعية المفيدة للشعر، حيث أن استخدامهما معًا يساعد على تطويل الشعر وتقويته ابتداء من فروة الرأس وحتى الأطراف، بل ويساعد أيضًا على تقليل التساقط، وتحفيز النمو، وعلاج القشرة، وذلك لاحتوائهما على عناصر طبيعية ومضادات أكسدة، لهذا نقدم لكِ طريقة تحضير اسبراي طبيعي للشعر من البيت، وبمكونات بسيطة، وبعد استخدامه بانتظام ستلاحظين الفرق في وقت قصير.

طريقة تحضير اسبراي للشعر من قشر الرمان والرزوماري

المكونات

عدد 2 كوب من الماء

بعض من أوراق الروزماري (إكليل الجبل).

زجاجة بخاخ نظيفة

قشور رمانتين

طريقة التحضير اسبراي للشعر

في قدر على النار ضعي كوبين من الماء واضيفي إليه قشور الرمان مع ورق إكليل الجبل.

اتركيه يغلي لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة.

ارفعيه من على النار واتركيه حتى يبرد تمامًا.

قومي بتصفية السائل الذي نتج بعد الغليان، ثم افرغيه في الزجاجة البخاخ.

قومي برشه على فروة رأسك بعد كل استحمام، ودلكي برفق.

فوائد استخدام اسبراي الروزماري وقشر الرمان على الشعر

يقدم اسبراي الروز ماري وقشر الرمان العديد من الفوائد للشعر المجهد والتالف، ألا وهي:

ترطيب الشعر

يساهم هذا الاسبراي في ترطيب الشعر مما يضمن له اللمعان، ويجعله أكثر صحة.

تحفيز نمو الشعر

تعمل مادة الكافيين الموجودة في الروزماري على نمو الشعر، وذلك عن طريق تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

حماية الشعر من التلف

يعمل سبراي الروزماري وقشر الرمان على حماية الشعر من التلف؛ وذلك بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيهما، ولكن يجب استخدامه لمدة لا تقل عن شهرين وبصورة منتظمة للحصول على أفضل النتائج.

تقوية الشعر