انت الأن تتابع خبر بمواد طبيعية اقوي خلطة لإزالة الشعر بدون ألم وتبييض البشرة حيبهرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم عدد كبير من السيدات بالحصول على طرق سهلة وتكون فعالة لإزالة الشعر بدون ألم وهناك الكثير من الطرق التقليدية المنتشرة مثل الشمع والسويت وغيره من الطرق،المؤقتة ومع ذلك هناك وصفات تمثل بدائل طبيعية وآمنة لازالة الشعر وفي هذا المقال، نقدم لكِ بعض من هذه الوصفات التي تعمل على إزالة الشعر بفعالية وتعطي نتائج مبهرة وفي خلال وقت قصير كما انها تحافظ على نعومة البشرة وصحتها.

وصفة النشا والليمون

خلطة النشا والليمون تعتبر وصعة رائعة لتفتيح البشرة وإزالة الشعر بكل سهولة حيث ان النشا يعمل علي شد البشرة وايضا تغذيتها، كما يعمل الليمون كمطهر طبيعي للبشرة وذلك بفضل الخصائص المضادة للبكتيريا التي توجد فيه ولكي يتم تحضير هذه الوصفة نقوم بتجهيز هذه

المكونات :

ملعقة كبيرة من النشا،

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة اعداد الوصفة

قومي بخلط النشا مع عصير الليمون جيدا وذلك حتى تحصل على قوام يكون متماسك.

قومي بتطبيق هذا الخليط على بشرة تكون نظيفة ثم اتركيه حتى يجف تماما.

قومب باستخدام قطعة قماش مبللة ودافئة من اجل إزالة الخليط برفق.

بعد ان يتم ازالته ضعي مكعبات ثلج على البشرة من تهدئتها وايضا غلق المسام.

الوصفة الثانية السكر والخميرة

تعتبر الخميرة هي مكون رائع للبشرة حيث انها تحتوي علي العديد من الخصائص التي تجعله مضاد للالتهابات كما يعمل السكر كمقشر طبيعي يقوم بازالة خلايا الجلد الميتة والشعر بسهولة

ولكي يتم تحضير الوصفة نحتاج الي :

3 ملاعق كبيرة من السكر

نصف كوب من الماء الدافئ

ملعقة صغيرة من الخميرةالجافة.

طريقة التحضير