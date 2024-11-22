صحة

من أسرار الطبيعة .. عشبه سحرية منتشرة في الأسواق تقضي على جميع مشاكل الجهاز الهضمي والقولون + تقوي عضلة القلب + تنظف الكبد من السموم .. النتيجة من أول استخدام

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رياض - احمد صلاح - انتشرت في الفترات الأخيرة طرق حديثة لعلاج الكثير من الأمراض بإستخدام الأعشاب الطبيعية ، ومن بين هه الأعشاب نجد عشبة الشيبة ، وهي من أهم الأعشاب التي تستخدم لاعلاج العديد من الأمراض منذ أقدم العصور ، و تعرف هذه العشبة بالعديد من الأسماء و منها الشيح ، و الشويلاء ، و الدمسيسة و عدد أخر من الأسماء ، و لهذا النبات فاعلية كبيرة في علاج العديد من الأمراض ، على الرغم من إحتوائه على إحدى المواد السامة ، و لكن هذه المادة لا تؤثر بالضرر إلا عند الإسراف في تناول العشبة .

الفوائد العلاجية لعشبة الشيبة
لعلاج أمراض الجهاز الهضمي

  •  يمكن إستخدام عشبة الشيبة لتطهير الأمعاء ، و القضاء على كافة أنواع الطفيلات ، و الديدان التي قد تعيش فيها .
  • تناول العشبة باستمرار تعمل على تحسين عملية الهضم ، و تساعد على إمتصاص العناصر الغذائية في الطعام ، كما أنها تقضي على الاضطرابات المعوية .
  • تحفز عمل الكبد ، و تزيد من إنتاج العصارة الصفراوية .
  •  تساعد المعدة على زيادة إفراز العصارات الهاضمة .
  • تعالج الإنتفاخ و تسهل طرد الغازات .
  •  تعالج آلام المعدة ، و تقلل الشعور بالمغص .
  • تمنع الإلتهابات التي قد تتكون في القولون و المستقيم ، و تعالجها كما أنها تعالج سوء الهضم .

لعلاج أمراض القلب

  • تساعد على تقوية الأوعية الدموية ،و تقوي القلب ، و تحافظ على صحته .
  • تعالج آلام الأوردة الدموية .
  •  تنشط الدورة الدموية ، و تمنع التجلطات .

طريقة إستخدام عشبة الشيبة

  • للحصول على أفضل نتيجة من عشبة الشيبة ينصح بغلي أوراقها ، و تناولها يوميا مرة واحدة .

بعض الفوائد الأخرى للعشبة

  •  يمكن تناولها لعلاج الحمى و التخفيف من أعراضها ، و لخفض درجة حرارة الجسم المرتفعة .
  • العشبة تستخدم كمسكن للآلام .
  • يمكن تناولها ليشعر الجسم بمزيد من الدفء في أيام الشتاء .
  • تحافظ على صحة الجهاز البولي ، و تعمل على تفتيت حصوات الكلى و المثانة ، كما أنها مدر جيد للبول .
  • تعمل على تنقية الجسم من السموم ، و طردها خارجه و بشكل خاص الرصاص و الزئبق .
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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