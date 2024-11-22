انت الأن تتابع خبر «تألقي بجمالك..!!» طريقة تقشير القدمين وازاله التشققات والجلد الميت نهائيا بمكونات طبيعية من منزلك وبدون مجهود هتبقى ناعمة في وقت قياسي.. جربيها ومش هتندمي..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر القدمين من أكثر الأجزاء التي تتعرض للإجهاد اليومي، خاصة مع ارتداء الأحذية لفترات طويلة أو المشي المستمر. هذا قد يؤدي إلى ظهور البقع والتشققات التي تجعل القدمين تبدوان غير صحيتين لكن لا داعي للقلق، فهناك طرق بسيطة وفعالة يمكنك من خلالها تقشير القدمين والتخلص من التشققات والبقع في وقت قصير وبطريقة طبيعية وفي هذا المقال، سنقدم لكم بعض الوصفات والطرق التي تمنحكِ قدمين ناعمتين وصافيتين.

أفضل الطرق لتقشير القدمين والتخلص من البقع والتشققات

وصفة السكر والزيت

السكر يعمل كمقشر طبيعي يساعد في إزالة الجلد الميت، بينما الزيت يعيد الرطوبة للبشرة ويمنع الجفاف.

المكونات

2 ملعقة كبيرة من السكر البني أو الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

1. اخلطي السكر مع الزيت جيدًا حتى تحصلين على خليط متماسك.

2. افركي القدمين بالخليط بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.

3. اشطفي قدميكِ بالماء الدافئ وجففيها جيدًا.

4. قومي بترطيب قدميكِ باستخدام كريم مرطب بعد التقشير للحصول على أفضل نتائج.

حمام القدمين بالملح والخل

الملح يساعد على تطهير القدمين والتخلص من الجلد الميت، بينما يعمل الخل على تقليل البقع ويعزز الدورة الدموية.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الملح.

1/4 كوب من الخل الأبيض أو خل التفاح.

ماء دافئ.

طريقة التحضير والاستخدام

1. أضيفي الملح والخل إلى حوض مملوء بالماء الدافئ.

2. انقعي قدميكِ في هذا المحلول لمدة 15-20 دقيقة.

3. بعد النقع، استخدمي حجر الخفاف أو فرشاة تقشير لفرك القدمين برفق.

4. جففي قدميكِ وادهنيها بكريم مرطب أو زيت جوز الهند.

وصفة الموز والعسل

الموز يحتوي على خصائص ترطيب قوية ويساعد في تلطيف البشرة، بينما العسل يساعد في علاج التشققات ويعمل كمضاد للبكتيريا.

المكونات

1 حبة موز ناضجة.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام

1. اهرسي الموز جيدًا حتى يتحول إلى معجون ناعم.

2. أضيفي العسل إلى الموز واخلطيهم جيدًا.

3. ضعي المزيج على قدميكِ واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

4. اغسلي قدميكِ بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

وصفة زيت جوز الهند والليمون

زيت جوز الهند يعد من أفضل المرطبات الطبيعية بينما يعمل الليمون كمقشر خفيف للبشرة ويزيل البقع الداكنة.

المكونات

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام