انت الأن تتابع خبر احذر قبل فوات الأون .. علامات خطيرة تشير إلى أنك تعاني من تلف الكبد وموت الكبد .. اعرفها واحمي نفسك فورا!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يُعتبر الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، حيث يلعب دورًا مركزيًا في عمليات التحليل والتمثيل الغذائي، بالإضافة إلى دوره في تخزين الفيتامينات والمعادن وإزالة السموم من الدم ، ولذلك إن تلف الكبد يُعد مشكلة صحية خطيرة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم ،تتنوع الأعراض التي تدل علي تلف الكبد ، ويجب الإنتباه الجيد لهذه الأعراض اليت عند اهمالها تتسبب في مضاعفات صحية قد تهدد الحياة.
علامات تشير إلى تلف الكبد
- علي الرغم من تعدد الأعراض الخاصة بأمراض الكبد وتشابها مع الكثير من الأمراض الأخري ولكن هناك بعض العلامات التي تدل علي وجود مرض في الكبد
ويجب الحذر منها ومن هذه العلامات :-
- صعوبة في الرؤية الليلية، أو عندما يكون الضوء قليلا، عندما يتضرر الكبد، لا يمكنه التخلص من السموم بكفاءة، مما قد يؤدي إلى تراكمها في الدم، مما يؤثر على وظيفة الجهاز العصبي وعينيك و كذلك أمراض الكبد.
- العمل ليلي تلعب الصفراء التي ينتجها الكبد دورا مهما جدا في امتصاص فيتامين، وهذا الفيتامين ضروري للخلايا التي تلتقط الضوء في عينيك للتكيف مع مستويات مختلفة من اللمعان، على الرغم من أن هذا المشكل أكثر ارتباطا بأمراض أخرى، مثل اعتمام عدسة العين أو الجلوكوما، أو مرض السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، إلا أن استبعاد الكبد يعد خطأ فادحا.
- ظهور براز فاتح اللون، حيث يفرز الكبد الاحماض الصفراوي للمساعدة في هضم الدهون من الاطعمة التي تتناولها، وهذه الصفراء تعطي البراز اللون البني.
- انتبه جيدا عندما يتضرر الكبد، فانه يشكل ندبات تكون صغيرة في البداية، لكنها يمكن ان تمنع تدفق الدم الى الوريد ، مما يتسبب في زيادة الضغط داخل هذا الوريد بشكل كبير، ويمكن ان يؤدي ذلك الى تراكم الماء وتورم في الساقين والقدمين.
- وهناك مؤشر اخر وهو وجود تراكمات صغيرة من الدهون تحت الجلد، ويمكن أن تظهر أيضا على اليدين أو المرفقين أو أجزاء أخرى من الجسم.