انت الأن تتابع خبر منعش في الصيف.. طريقة عمل الشاي المثلج بالليمون سيصبح مشروبك المفضل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائمًا ما يفضل الكثير من الناس تحويل مشروباتهم الساخنة إلى مشروبات باردة خلال فصل الصيف، لإعطائهم الانتعاشة المطلوبة، فهذا المشروب اللذيذ من الممكن أن يتم استخدامه في حرق الدهون وخسارة الوزن، وبناء على ذلك سنقوم بعرض أسهل وأسرع طريقة عمل الشاي المثلج بالليمون داخل هذا المقال.

طريقة عمل الشاي المثلج بالليمون

إليكم الطريقة المميزة لعمل أكثر المشروبات انتعاشًا في فصل الصيف، فكل ما علينا الالتزام بكافة الخطوات والمقادير الآتية:

مقادير الشاي المثلج بالليمون

4 أكواب من الماء المغلي.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

كوب إلا ربع من السكر.

8 أكياس من الشاي.

4 أكواب من الماء البارد.

كمية من مكعبات الثلج.

شرائح ليمون وأوراق نعناع على حسب الرغبة.

خطوات تحضير الشاي المثلج بالليمون

تتمثل أولى خطوات التحضير بوضع 4 أكواب من الماء على النار، حتى تمام غليانهم تمامًا.

وبعد ذلك نقوم بإضافة 8 أكياس من الشاي داخل هذه الأكواب لفترة زمنية تقدر بحوالي 10 دقائق.

ومن بعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا نقوم بإزالة أكياس الشاي من الماء.

وعلى الجانب الآخر نقوم بوضع السكر ونصف كمية الشاي الساخن، ويتم التقليب بصورة جيدة، حتى نتأكد من ذوبان السكر تمامًا.

ومن بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون إلى الكمية المتبقية من الشاي.

ثم نقوم بخلط كافة المكونات معًا، ويتم إضافة 4 أكواب من الماء البارد إلى الخليط، وذلك مع التقليب بصورة مستمرة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة كمية من الثلج داخل المشروب، ويفضل تزيين المشروب بالقليل من أوراق النعناع وشرائح الليمون.

ومن الممكن أن يكون ذلك المشروب مخصص للدايت وحرق الدهون، وذلك في حال إزالة مكون السكر تمامًا منه.

ويفضل تناوله عند الصباح الباكر وقبل التوجه للنوم، فهو يعمل على تحفيز عملية حرق الدهون بالجسم بشكل مميز.