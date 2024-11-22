طريقة صنع صن بلوك من مكونات طبيعية في المنزل للوقاية من شمس الصيف الحارة

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رياض - احمد صلاح - صن بلوك من مكونات طبيعية هو أفضل ما تحلم به الفتيات للوقاية من أشعة الشمس الضارة بدون أي ضرر للبشرة، حيث أنه يعتبر من أهم الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها طوال فترة الصيف، ويعتبر ذلك النوع من واقي الشمس الطبيعي يقوم بتشكيل طبقة حماية على البشرة للحماية من أشعة الشمس، ليس ذلك فحسب؛ ولكنه يقوم بتغذية البشرة وإشراقتها ونعومتها، وهو من الحلول الرائعة للأطفال لعدم تطبيق المواد الكيماوية عليهم، ويمكنكم إعداده في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل صن بلوك من مكونات طبيعية في المنزل

المكونات

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

1/4 كوب من زيت جوز الهند.

حبتين من كبسولات فيتامين هـ.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

5 ملعقة صغيرة من أكسيد الزنك.

1/2 كوب من الماء الفاتر.

طريقة التحضير

نقوم أولاً بتسخين الشمع على نار متوسطة، وبعدها نضيف له الزيت مع الاستمرار في التقليب حتى يمتزجوا تماماً.

بعدها يرفع جانباً ونبدأ في إضافة الزنك وكبسولات الفيتامين ويترك حتى يهدأ.

في وعاء جانبي آخر نقوم بتسخين الماء وإضافة الصبار له والتقليب جيداً.

عندما يبرد مزيج الماء والصبار نقوم بإضافته للخليط الأول والتقليب.

يحفظ في وعاء معقم ويوضع في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة عمل صن بلوك منزلي من الزيوت الطبيعية

المكونات

1/2 كوب من زيت الزيتون.

1/2 كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت بذور التوت.

ملعقة كبيرة من زيت الجزر.

4 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

4 ملاعق كبيرة من أكسيد الزنك.

طريقة التحضير