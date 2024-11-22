نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تكتب حكاية عشقها للسعودية وتقديرها للمستشار تركي آل الشيخ (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أستهلت مجموعة روتانا للموسيقى اولى حفلاتها الغنائية التي تتولى تنظيمها والإشراف عليها في موسم الرياض الخامس برعاية الهيئة العامة للترفية، بجلسة غنائية طربية إيقاعية وجدانية "تريند" مكتمله العدد أحيتها "ايقونة الشرق" المطربة اصالة نصري، لتثبت نجمة روتانا إنه ا فعلا الرقم الصعب في الساحة الغنائية بمشوارها الحافل بالعطاءات والنجاحات والاغاني الناجحة.

وقد استهلت صولا اهمية هذه الليلة بتأكيدها لأهل الإعلام عند وصولها مسرح "محمد عبده ارينا" في بوليفارد الرياض والتقاءها والاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى هناك، مع الإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا، مستهلة اصالة كلامها عن علاقتها الوطيدة بالمملكة العربية السعودية، وامتنانها الكبير للمملكة فيما وصلت اليه، قائلة: "قصتي مع السعودية هي قصة حب وعشق واحترام قديمة ليس فقط عمرها من عمر بدأ اقامة الحفلات في المملكة كما يظن البعض، بل منذ طفولتي عندما كان عمري سبع سنوات وأقدم اغنيات للأطفال في السعودية والعالم العربي".. مضيفة: "السعودية لها أفضال عديدة علي في جميع الأصعدة سواء على المستوى الفني والإنساني والثقافي والشخصي.. فقد أوصلتني السعودية لمكانة سعيدة جدا بها، وان شاء الله أكمل مشوار النجاح والحب مع الشعب السعودي الغالي على قلبي".

وأثنت اصالة على الدور الكبير الذي يقوم به معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية وكيف ان معاليه ساهم في صنع فكر جديد عند الفنانين رسخ من خلاله قناعة هامة بان الفن الأصيل باقي وهو ما سيجعلهم يستمرون على مبدأ "من لا قديم لديه.. لا جديد لديه" وهذا امر هام للأجيال، معرفا معاليه الشباب بجذورهم الموسيقية الشرقية الأصيلة وهو ما لم يفعله من قبله احد، عدا عن فضله في دعم جميع الفنانين كثيرا".



وفي اجابة عن جلستها الغنائية مع روتانا في موسم الرياض ولماذا لا تستذكر "فنان العرب" محمد عبده بتقديم احد اغانية بصوتها في الجلسة، اجابت اصالة بعقلانية ووضوح: "من كثر ما أنا مشتاقه له فضلت ان لا اغني احد أعماله، بل انتظر عودته إلى الحفلات كي استمتع حينها وغيري بأغانية من خلال حنجرته فقط"، ومنحت اصالة "فنان العرب" لقبا جديدا عندما قالت ان محمد عبده هو "رئيس جمهورية الفن". وكشفت اصالة سر محبة الجميع لها بقولها: "أنا لدي علاقة مع كل الاجيال لذلك هم يحسوني قريبة منهم".

أصالة تهنئ سالم الهندي بعيد ميلاده



وختمت صولا لقاءها في الكواليس بمفاجأة عندما هنأت الاستاذ سالم الهندي بعيد ميلاده بعد ان استرجعت ذكرياتها الفنية معه مؤكدة "ابو فواز هو شرف لهذا المجال الذي نعمل فيه واتشرف بوجوده في حياتنا" وطلبت من جميع الاعلاميين الحاضرين الغناء معها Happy Birthday تهنئة لشخصه.



بعدها انتقلت أصالة إلى المسرح لتبدأ جلستها الغنائية في مشهد خلاب بدت فيه كالاميرة تجلس وسط الصحراء محاطة بالمحبين من الفرقة والجمهور وكل ما هو جمالي من روعة ديكور المكان والشاشات والإضاءة والإبهار الذي اعد لجمهور الحفل، وهو ما امتدحه كل الحضور بما في ذلك المطربة احلام التي فاجئت اصالة بتواجدها في الحفل ما اكد اولا على الوحدة الفنية بين كبار الفنانين والتي ترجمتها احلام وأصالة بعناقهما وعلى مرئ من كل من تواجد أو تابع النقل المباشر للحفل برؤية المخرج المميز احمد الدوغجي عبر قنوات روتانا. ثانيا حمل حضور أحلام رسالة حبها الكبير وتقديرها لشركة روتانا والعلاقة التي تجمعها بها.

وقد حصدت اصالة الاعجاب ببرنامج اغاني جلستها وانتقاءاتها التي لامست الحضور السعودي بدأ من اغنية "روح نجدية" وصولا إلى "أجاذبك الهوى" وبين الحين والآخر اخذت تمارس هويتها الطربية في استعراض قدراتها الصوتية ولزمتها التي اشتهرت بها، وعلى مدار ثلاث ساعات قدمت صولا ما يقارب 20 اغنية مستحضرة في الحفل اغان للعدد من نجوم الغناء المحبوبين مثل الراحل طلال مداح، والنجم راشد الماجد في اغنية "غمض عيونك"، والراحلة اسمهان في اغنيتها "يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي" في جلسة استثنائية أصيله لن تنسى.