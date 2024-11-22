مكون سحري لفرد الشعر وتنعيمه لا تتخيليه في البيت في أيام قليلة

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رياض - احمد صلاح - مكون سحري لفرد الشعر وتنعيمه، تبحث كل فتاة في أن يصبح شعرها ناعم وغير مجعد لأنه تجد الفتيات صعوبة في تسريحه، وتستخدم الكثير من النساء بعض العلاجات الكيميائية وتستخدم أيضا أدوات التصفيف بالحرارة حتي يحصلوا علي شعر مفرود لفترة قصيرة، ولكن هذه الأدوات لها تأثير غير مستحب فهي تعمل علي تقصف الشعر وجفافه، عوامل تؤدي الي سقوط الشعر بصورة كبيرة وذلك لأنه تحتوي هذه العلاجات علي مواد كيميائية كثيرة، ولذلك يبحث الكثير من السيدات علي وصفات طبيعية تكون آمنة علي الشعر وتؤدي الي نتيجة مرضية في فرد الشعر ومن هذه الوصفات.

مكون سحري لفرد الشعر المجعد

تعتبر المكونات الطبيعية من الأشياء التي تساعد بطريقة رائعة في فرد الشعر وتنعيمه، كما تعمل هذه الوصفة في التخلص من قشرة الشعر وتعطي الشعر لمعان وحيوية بعكس المواد الكيميائية التي تسبب ضرر بالغ للشعر، لذلك سوف نتعرف في هذه السطور علي طريقة فرد الشعر بمكون سحري في المنزل، كما يجب اتباع هذه الخطوات للحصول علي أفضل نتيجة:

المكونات

نصف كوب من الكوكاكولا.

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة كبيرة من النشا.

اربع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الجرجير.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير