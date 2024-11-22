يوسف عمر في حوار لـ دوت الخليج الفني:" خطوة عرض " مين يصدق " في مهرجان القاهرة مهمة.. وهذة كانت كواليس الفيلم

القاهرة - محمد ابراهيم - خاض الفنان الشاب يوسف عمر تجربة البطولة المطلقة لأول مرة من خلال فيلم " مين يصدق" مع المخرجة زينة أشرف عبد الباقي وتم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وحصل الفيلم على إشادات كبيرة فور عرضه.. لذلك حاور موقع دوت الخليج الفني الفنان يوسف عمر ليكشف عن تفاصيل شخصية " باسم " خلال العمل وكيف استعد لها:-





و تحدث الفنان يوسف عمر عن تفاصيل العمل كاشفا أنه يعتبر هذا الفيلم مغامرة كبيرة وكانوا قلق في البداية نظرا، لأن صناعه من الشباب ولكن بمجرد جلوسه مع المخرجة زينة أشرف عبد الباقي تلاشى هذا القلق تدريجيا بسبب تركيزها الشديد على الفيلم ورؤيتها الاخراجية الواضحة.



وعن تفاصيل تحضيرات الشخصية الخاصة به قال يوسف عمر إن التحضيرات استغرقت ثلاثة أشهر وسبقها العديد من البروفات على جميع المشاهد حتى يخرج العمل في أفضل صورة".

التدخل في تفاصيل العمل

وتابع قائلا:' الكيمياء التي ظهرت على الشاشة بيني وبين بطلة العمل چايدا منصور ترجع إلى تحضيراتنا معا للشخصيات والتدريب على المشاهد.

وأشار عمر أنه لا يتدخل بشكل عام في أي تفاصيل تخص العمل، ولكن يحرص على معرفة تفاصيل أدوار زملائه حتى يستفيد منها في تقديم شخصيته بشكل جيد مضيفا:' أنا بكون عادة ملتزم بدوري بس ولكن لازم يكون عندي خلفية عن أدوار زمايلي، لأن دا هيفدني لكن مش بتدخل بشكل عام في تفاصيل أي عمل بدخله".

وعن أقرب المشاهد لقلبه خلال الفيلم كشف يوسف عمر أن أقرب المشاهد إليه كانت مشهد سرد قصة حياته لنادين بطلة الفيلم وحديثه عن صعوبات طفولته".

عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي

وعن مشهد النهاية قال يوسف عمر:' تناقشت مع مخرجة العمل بسبب مشهد النهاية لكنني راض عنها بشكل كبير، والنهاية بالنسبة لي كانت ظالمة لهم إلي أي حد ما ولكن الواقعية والمنطقية أحيانا تفرض ذاتها على العمل".

وعن عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي أعرب يوسف عمر عن سعادته بهذة الخطوة قائلة:' سعيد بعرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي لأنه مهرجان كبير ومهم ومؤكد سنستفيد من هذة الخطوة".