انت الأن تتابع خبر "هيخليكي قنبلة الجيل".. خطوات عمل كولاجين طبيعي للبشرة من لبان الذكر لتفتيح الوجه وإزالة التجاعيد في يومين فقط .. وشك هيصغر 30 سنه في لمح البصر !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد كريم لبان الذكر من أفضل الخيارات الطبيعية للعناية بالبشرة، فهو يجمع بين خصائص الكولاجين الطبيعي والمقشر الفعال، مما يجعله حلاً مثاليًا لمشكلات البشرة مثل التجاعيد، التصبغات، والندبات فيتميز الكريم بمكوناته الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة وتحسين مظهرها، ويعد مناسبًا للاستخدام اليومي لتحقيق نتائج ملحوظة.

مكونات كريم لبان الذكر

لتحضير هذا الكريم في المنزل، تحتاج إلى مكونات بسيطة ومتوفرة، وهي:

كوب من منقوع لبان الذكر: الأساس الطبيعي الغني بالمغذيات.

الأساس الطبيعي الغني بالمغذيات. ملعقة كبيرة من النشا: لتكثيف القوام ومنح البشرة النعومة.

لتكثيف القوام ومنح البشرة النعومة. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون: لترطيب عميق وتغذية البشرة.

لترطيب عميق وتغذية البشرة. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت النعناع: لإضافة خصائص مضادة للأكسدة ورائحة منعشة.

طريقة تحضير كريم لبان الذكر

إليك خطوات تحضير الكريم بسهولة وسرعة في المنزل:

تحضير القاعدة الأساسية:

قم بتذويب النشا مع منقوع لبان الذكر جيدًا لتجنب حدوث تكتلات.

التسخين:

ضع المزيج على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يتحول إلى قوام كثيف.

إضافة الزيوت:

بعد رفع الخليط من النار، أضف زيت الزيتون وزيت جوز الهند (أو النعناع)، وامزج المكونات جيدًا باستخدام عود خشبي.

التعبئة والتخزين:

ضع الكريم في علبة نظيفة، واحفظه في الثلاجة حتى يتماسك. يصبح الكريم جاهزًا للاستخدام اليومي.

طريقة الاستخدام

ضع الكريم على بشرة نظيفة كل ليلة قبل النوم.

دلكه بلطف بحركات دائرية لتعزيز الامتصاص.

اغسل الوجه بالماء الدافئ في الصباح للحصول على بشرة مشرقة ونضرة.

فوائد كريم لبان الذكر للبشرة

يتميز هذا الكريم الطبيعي بفوائد مذهلة تشمل: