انت الأن تتابع خبر تحذير هام...تناول الاندومي يتسبب في مشاكل لا حصر لها ...طبيب يحذر من الاندومي...خلي بالك من صحتك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الأندومي من اسرع الاكلات التى يعشقها الكبار والصغار في الوقت الحالي، حيث يتم تناوله بكثرة ولكن هناك طبيب سعودي قام بالتحذير من تناول الأندومي، سوف نتعرف على التفاصيل من خلال موقعنا دوت الخليج عبر هذا المقال.

طبيب سعودي يحذر الجميع من تناول الأندومي

قام الطبيب السعودي فهد الخضيري عالم الأبحاث الطبية والذي يعمل في وحدة المسرطنات داخل مركز أبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي، بان الاندومي ليست مادة مسرطنة كما أنه غير ضار الأطفال إذا تم تناولها فقط باعتدال وبكمية مناسبة.

حيث ان هذا التصريح قد أثار ضجة كبيرة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك من كان يؤيد هذا الرأي وهناك من كان يعارض، ولقد تم ذلك من خلال مداخلة عبر صباح العربية يوم الأربعاء، حيث ان الدكتور قد اكدت ان الاندومي ليست مادة مسرطنة ولكنها فقط تحتوي على نسب عالية للغاية من الدهون.

مجموعة من الفئات الممنوعة من الاندومي