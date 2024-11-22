انت الأن تتابع خبر رد يُثير الشكوك من ألونسو على رحيله عن باير ليفركوزن والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحدث تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، بهدوء عن الشائعات الأخيرة حول رحيله المبكر عن ليفركوزن من أجل تدريب ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

وصرح ألونسو رداً على تقرير نشرته شبكة (يوروسبورت) في نسختها الإسبانية: "لا أستطيع أن أقول أي شيء نحن في بداية الموسم، وتركيزي منصب على الموسم الحالي".

وكشف التقرير أن هدف ألونسو يبدو واضحا: "أن يصبح خليفة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد".

وقال ألونسو: "اشعر أن هدفي هو تقديم موسم جيد، وينبغي أن يكون هذا هدفنا وتركيزنا".

وأفادت صحيفة (بيلد) الألمانية بأن انتقال ألونسو إلى ريال مدريد من المرجح أن يتم في نهاية الموسم الجاري، أي قبل عام واحد من نهاية عقده الحالي مع ليفركوزن.

وقاد ألونسو فريق ليفركوزن إلى لقبه الأول في الدوري الألماني الموسم الماضي كما حصل معه على كأس ألمانيا أيضا في نفس الموسم.