العالم اليوم - دوري الأمم الأوروبية.. مواجهات نارية في دور الثمانية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - ستواجه إسبانيا حاملة لقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم هولندا في دور الثمانية بينما تلتقي فرنسا البطلة السابقة مع كرواتيا بعد سحب قرعة مرحلة خروج المغلوب في نيون، الجمعة.

وأوقعت القرعة ألمانيا في مواجهة إيطاليا، بينما تلتقي البرتغال، الفائزة بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، مع الدنمرك.

وفي حين ستقام مباريات دور الثمانية من مباراتين ذهابا وإيابا في مارس المقبل، فإن مباريات قبل النهائي ستقام من مباراة واحدة في يونيو على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية بعد ذلك بثلاثة أيام.

وتصدرت إسبانيا بطلة أوروبا والبرتغال وألمانيا مجموعاتها دون خسارة أي مباراة لتتأهل للدور التالي إلى جانب فرنسا.

ولم تلعب إسبانيا مع هولندا منذ خوضهما مباراة ودية في نوفمبر 2020.

وفي آخر مباراة رسمية بينهما سحقت هولندا أبطال العالم آنذاك 5-1 في كأس العالم 2014.

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع كرواتيا أو فرنسا في قبل النهائي.

وكانت فرنسا وكرواتيا قد التقيا 4 مرات في دوري الأمم الأوروبية.

وفيما يلي مباريات مرحلة خروج المغلوب من دوري الأمم الأوروبية: