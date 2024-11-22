نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وجبه كاملة الدسم".. تعرف على أفلام شهر ديسمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر شهر ديسمبر المقبل من الشهور التي يقال عنها إنه ا" وجبه كاملة الدسم "، حيث من المقرر ان يعرض خلال عدد من الافلام التي يتشوق الجمهور لمشاهدتها، وتستعد دور العرض السينمائي لاستقبال هذة الأفلام خلال شهر ديسمبر.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

يقدم كريم محمود عبدالعزيز فيلم الهنا اللي أنا فيه، ومن المقرر عرضه يوم 18 ديسمبر المقبل بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، والفيلم بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم محمود الجندي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوتاكا ومعتز التوني، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.

فيلم المستريحة

وايضا يتشوق الجمهور لعرض فيلم المستريحة من بطولة ليلى علوي يوم 18 ديسمبر المقبل، والفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى علوي خلاله بشخصية شاهيناز وهي نصابة وتدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس خلال الأحداث، وتستعين في مهمتها بأبنائها، يشارك بجانب ليلى علوي وبيومي فؤاد في بطولته، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، ونور قدري، والفيلم من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

فيلم الريمونتادا الجزء الثاني من الحريفة

ينتظر الجمهور عرض فيلم" الريمونتادا" الجزء الثاني من فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، والمقرر عرضه يوم 4 ديسمبر المقبل بمصر، ثم سيتم عرضه يوم 5 ديسمبر في جميع الدول العربية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شبابي لايت، يستكمل قصة ماجد الذي يلعب دوره نور النبوي وشلته، الذين ينافسون على الفوز بمسابقات خاصة بكرة القدم.

ونشاهد في هذا الجزء التحاق هؤلاء الشباب بالجامعة وازدياد طموحاتهم، كما يخوض النبوي تجربة الاحتراف الأوربي في نادي سبورتنج براجا البرتغالي، والفيلم يحمل عنوان الريمونتادا، ويقدم بطولته نفس أبطال الجزء الأول، فيما انضمت نورين أبو سعدة ودونا إمام وغيرهم من الشباب، والفيلم من تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.