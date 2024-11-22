نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله: اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع القوات الإسرائيلية في بلدة الجبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع القوات الإسرائيلية في بلدة الجبين.

وأفادت مراسلة Rt مساء اليوم الجمعة، باندلاع اشتباكات بين مقاتلي "حزب الله" وقوات الجيش الإسرائيلي عند مثلث بلدات مارون الراس - عيناتا - بنت جبيل، جنوبي لبنان.

وأشارت المراسلة إلى ارتفاع حدة الاشتباكات في بلدة الخيام الجنوبية، مع رصد تقدم عدد من دبابات الميركافا الإسرائيلية.