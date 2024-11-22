حساب المواطن يعلن أهلية الدفعة 85 لشهر ديسمبر 2024: الدعم الكامل يصرف بهذا الموعد !

انت الأن تتابع خبر بحساب المواطن يعلن أهلية الدفعة 85 لشهر ديسمبر 2024: الدعم الكامل يصرف بهذا الموعد ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - برنامج حساب المواطن هو أحد أبرز برامج الدعم المالي التي تقدمها المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تقديم الدعم لمواطني المملكة بشكل شهري دوري. يستفيد من البرنامج حوالي 11 مليون مستفيد في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك الأفراد التابعين والمعالين. يتم صرف المبالغ المالية وفقًا للضوابط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،

والتي تسعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي خطوة هامة أعلن حساب المواطن عن ظهور نتائج أهلية الدفعة 85 لشهر ديسمبر 2024، مما يتيح للمستفيدين معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على الدعم في الدورة القادمة.

نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 85

في يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي عن ظهور نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة 85، المقرر صرفها في ديسمبر المقبل. وأكدت الوزارة أنه يمكن للمستفيدين الآن الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم تفعيله لهذا الغرض. يتمكن كافة المشمولين بالدعم من معرفة ما إذا كانوا مؤهلين لاستلام الدعم المالي في الدورة القادمة.

موعد صرف حساب المواطن للدفعة 85

أعلنت الوزارة أيضًا أن موعد صرف الدعم المالي للدفعة 85 سيكون في يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، وهو الموعد المعتاد الذي يتم فيه صرف الدعم الشهري. وكما هو الحال كل شهر، يبدأ الصرف في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء ويستمر حتى نهاية دوام البنوك، الذي ينتهي عادةً في الساعة الرابعة عصرًا. ويجدر بالذكر أنه لن يكون هناك أي تغيير في موعد الصرف لهذا الشهر، وسيتم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية للمستفيدين في الوقت المحدد.

قيمة دعم حساب المواطن للدفعة 85

بالنسبة لقيمة الدعم، فإن الدفعة 85 ستُصرف مع الزيادة الملكية الأخيرة التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي بموجب قرار من خادم الحرمين الشريفين. هذه الزيادة كانت من المفترض أن تكون مؤقتة لمدة 12 شهرًا، تنتهي مع صرف دفعة ديسمبر. وعليه، فإن بداية من الدفعة 86 التي سيتم صرفها في يناير 2025، من المتوقع أن يتم إلغاء الزيادة الملكية ما لم يتم إصدار أمر ملكي جديد بتمديدها لفترة إضافية. وتُشير بعض المصادر غير الرسمية إلى إمكانية صدور قرار ملكي جديد بتمديد الزيادة لمدة 6 أشهر أخرى، ولكن لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن.

كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة 85 بسهولة عبر الموقع الرسمي للبرنامج. وذلك من خلال الدخول إلى الرابط الذي أعلنته الوزارة واتباع الخطوات التالية: